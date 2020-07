Fiorentina, Ribery chiama Götze e Mandzukic: le ultime sulla trattativa

La Fiorentina punta a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. La prima annata con Commisso patron dei viola è stata caratterizzata da tanti alti e bassi che l’anno prossimo la dirigenza vuole evitare a tutti i costi.

OBIETTIVO COSTANZA

L’obiettivo per la Fiorentina dell’anno prossimo sarà la costanza. Serve continuità di gioco e risultati per costruire una squadra vincente nel corso degli anni, e per fare ciò è necessario portare in viola giocatori dal valore molto alto, in grado di dare spessore tecnico e caratteriale ad una rosa che vedrà molti cambiamenti nei prossimi mesi. In tal senso vanno le chiamate di Franck Ribery, secondo quanto riportato da Bild, a Mario Götze e Mandzukic.

OBIETTIVO MARIO

La società di Commisso per il prossimo calciomercato ha messo nel mirino Mario Mandzukic e Götze. I due giocatori sono entrambi svincolati dopo le loro rispettive esperienze in Qatar e Germania, e adesso sono alla ricerca di una squadra dove poter esprimere tutto il loro potenziale. Chiamati da Ribery, sembra che il francese stia facendo di tutto per convincerli ad accettare il progetto della Fiorentina, affinché i due calciatori arrivino in Italia e facciano sognare i tantissimi tifosi viola. Per il croato la trattativa sarebbe già stata avviata, con la proposta da parte di Pradè di un biennale da 3 milioni all’anno. Per il tedesco il discorso è più complesso vista la grande concorrenza, ma non sono da escludersi bruschi cambi di scena.