Fiorentina scatenata: idea Torreira, si tratta con l’Inter per Nainggolan

Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, la Fiorentina prova a riorganizzarsi per puntare a migliorare la propria classifica, magari inserendosi nel trenino di squadre in lotta per raggiungere l’Europa League. Per raggiungere un simile obiettivo è necessario migliorare la rosa a disposizione e i viola hanno già le idee chiarissime a riguardo.

CENTROCAMPO

Il reparto in cui sono attesi i botti di mercato è il centrocampo. Rocco Commisso, infatti, è pronto a sborsare somme importanti per rinforzare la Fiorentina. Secondo quanto riportato da “La Nazione” il club toscano starebbe trattando con l’Inter per l’acquisto di Radja Nainggolan, anche se l’affare potrebbe realizzarsi con la formula del prestito. L’altro obiettivo è Luca Torreira. L’ex Sampdoria potrebbe lasciare l’Arsenal per tentare di rilanciarsi altrove.