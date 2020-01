Fiorentina scatenata: prima Duncan poi l’affondo per… Paquetà

La Fiorentina è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver chiuso per la prossima stagione per Christian Kouamé dal Genoa, ecco le mosse per questo campionato. Possibile arrivo di Criscito, ma soprattutto di due rinforzi a centrocampo.

Dopo Alfred Duncan del Sassuolo, vicinissimo al trasferimento a Firenze, arriva l’affondo a sorpresa per Lucas Paquetà del Milan. Cresce la fiducia della Viola per entrambi i colpi. Per il primo sembra essere solo una questione di dettagli, mentre il brasiliano sarebbe stato proposto dai rossoneri stessi con la formula del prestito fino a fine stagione. La Fiorentina ci pensa e potrebbe portare a casa un altro incredibile colpo ad effetto.