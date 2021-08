Fiorentina, si studia il colpo Berardi

La Fiorentina vuole Domenico Berardi, ma ad oggi, la trattativa con il Sassuolo è complicata. Il club emiliano considera l'attaccante incedibile.

La Fiorentina del presidente Rocco Commisso , sogna in grande e vuole assicurarsi uno dei migliori esterni italiani. Si tratta di Domenico Berardi del Sassuolo .

TRATTATIVA -Berardi infatti non è stato convocato per la sfida di campionato contro il Verona. Si parla di un infortunio subito al piede, ma sembra che dietro questa scelta ci sia il calciomercato. Il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali nei giorni scorsi è stato abbastanza chiaro e categorico: "Berardi ci ha chiesto di poter provare una nuova avventura, ma le offerte non sono arrivate". Il rapporto tra l'attaccante italiano e la società neroverde è cordiale, ma il calabrese ha voglia di provare una nuova esperienza. Il Sassuolo considera il suo attaccante incedibile, ma potrebbe vacillare di fronte ad un'offerta importante.