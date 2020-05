Fiorentina, tutto sul nuovo Toni: il colpo in canna di Commisso

Rocco Commisso ha intenzione di portare in alto la Fiorentina. Il nuovo patron Viola non si sta risparmiando e dopo aver annunciato e fatto grossi cambiamenti al centro sportivo, vuole adoperarsi per creare una squadra di altissimo livello.

Obiettivo numero uno: trovare un centravanti in stile Luca Toni. L’ex bomber era stato un goleador assoluto, forse proprio quello che serve alla Fiorentina attuale e che manca da molto. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Viola e il suo presidente starebbero pensando ad Andrea Belotti. Il capitano del Torino non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i granata, in scadenza nel 2022, e vista la difficile situazione del calcio italiano la sua valutazione di mercato potrebbe essere alla portata del club di Firenze. In modo particolare, se la Fiorentina dovesse cedere, per la stessa ragione, alle lusinghe per Federico Chiesa, l’assalto al Gallo non sarebbe da escludere. Il nuovo Toni può essere lui…