Flamini, non solo Monza: possibile approdo in altra squadra di Serie B

Solamente pochi giorni fa si era parlato del possibile ritorno di Mathieu Flamini in Italia, precisamente al Monza, club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani col quale il francese ha un grande rapporto fin dai tempi del Milan. In queste ore, però, pare che con i brianzoli non ci possa essere alcuna trattativa e che sulle tracce del giocatore si sia messo un altro club di Serie B.

Flamini può tornare in Italia

Secondo quanto riporta Monza-news.it, infatti, la voglia di Flamini di tornare in Italia e aiutare il club brianzolo avrebbe mosso l’interesse di un’altra squadra lombarda, ovvero il Brescia. Il centrocampista ha sicuramente una grande esperienza che potrebbe tornare utile alle Rondinelle. Ricordiamo che il francese è attualmente svincolato, fatto che potrebbe tornare utile per chiudere l’ipotetica operazione. La società di Massimo Cellino punta a fare un buon campionato e, magari, giocarsi il ritorno nella massima serie.