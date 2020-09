Florenzi al Psg: c’è il via libera della Roma

Operazione a sorpresa tra Ligue 1 e Serie A: Alessandro Florenzi è ad un passo dal Paris Saint-Germain. Stando agli ultimi rumors di mercato, l’esterno della Roma sarebbe prossimo al trasferimento in Francia.

Florenzi al Psg: tutto fatto

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, il Psg ha scelto Alessandro Florenzi per la fascia destra. Con la Roma sarebbe già tutto fatto con un’operazione che dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto di cui, ancora, non si conosce ancora l’entità.

Per Florenzi si tratterebbe dunque di una nuova avventura all’estero, dopo il prestito al Valencia della seconda parte della scorsa stagione. In casa giallorossa ci sarebbe stato l’ok di Paulo Fonseca con cui l’italiano non ha mai avuto un feeling particolmente esaltante. Il contratto di Florenzi con la Roma è in scadenza nel 2023 ma con questo prestito in Francia esiste la possibilità di vederlo partire in modo definitivo tra un anno.

