Florenzi, futuro deciso: non sarà alla Roma

L'esterno dirà addio al club giallorosso

Alessandro Florenzi ha deciso. Dopo le esperienze in prestito a Valencia e Psg, il giocatore è tornato alla Roma, a cui è legato da un contratto fino al 2023 a 4 milioni di euro, bonus inclusi, a stagione, ma non ha intenzione di rimanere fino alla conclusione dell'accordo.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, troppo grande la frattura scatenatasi nel 2019 tra lui e la società e per questa ragione il classe 1991, fresco campione d'Europa con l'Italia, starebbe guardandosi attorno per comprendere dove andare. L'ipotesi più concreta, fosse rimasto Antonio Conte, sarebbe stata probabilmente l'Inter. Ma con Inzaghi i piani sono cambiati. Ecco perché si inizia a parlare di Atalanta ma soprattutto di Siviglia. Per ora, però, pochi dialoghi in merito. Le prossime settimane, in tal senso, saranno decisive ma con un'unica certezza: il futuro di Florenzi non sarà nella sua Roma. Neppure l'arrivo di José Mourinho ha potuto cambiare un rapporto decisamente logorato...