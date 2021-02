Florenzi, futuro francese: il Psg ha deciso per il riscatto

Alessandro Florenzi ha convinto il Paris Saint-Germain. L’esterno italiano ex Roma sta vivendo un ottimo momento nella capitale francese tanto che la società avrebbe già preso una decisione in merito al suo futuro in ottica del riscatto dal club giallorosso.

Secondo quanto si apprende dai media francesi, tra cui L’Equipe, la dirigenza e lo staff tecnico dei parigini sono molto soddisfatti delle prestazioni di Florenzi e vorrebbero ingaggiarlo a titolo definitivo al termine del prestito concordato.

Per l’italiano dovrebbero bastare circa 9 milioni di euro nonostante la sua attuale valutazione sia intorno ai 15, almeno secondo i dati raccolti da Transfermarkt. In questa stagione Florenzi ha giocato 25 partite considerando tutte le competizioni, segnando 2 gol e fornendo 1 assist.