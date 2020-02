Folle idea del Barcellona: nel mirino Sancho

Una stagione con qualche passo falso di troppo, quella che sta vivendo il Barcellona. I blaugrana, in campionato, si trovano costretti a dover rincorrere a tre punti di distanza il Real Madrid di Zinedine Zidane, capolista del torneo. Per cercare di sistemare le cose in vista del prossimo anno, i catalani starebbero pensando ad un clamoroso colpo di mercato.

IDEA SANCHO – Secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Sull’inglese, però, ci sarebbe l’interesse anche di Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United e Manchester City.

BARCELLONA, SETIEN: “DEMBELE’? CI PIACEREBBE POTER TORNARE SUL MERCATO, ALTRIMENTI CI ADATTEREMO…”