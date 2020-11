Follia Manchester City: contratto di 10 anni a Lionel Messi

Il Manchester City sogna di prendere l’attaccante del Barcellona Lionel Messi e ha sviluppato un piano speciale per questo, calcolato per 10 anni, secondo The Times. La dirigenza inglese spera di ottenere la firma del calciatore argentino a giugno del 2021. La holding City Football Group, istituita con l’obiettivo di supervisionare la creazione e lo sviluppo di una rete di club collegati tra di loro e di altri progetti nel mondo del calcio sotto l’egida del Manchester City, comprende in totale di 10 club. I dirigenti dell’azienda sono pronti ad offrire a Messi e la sua famiglia l’opportunità di giocare negli ultimi anni della sua carriera dopo aver lasciato il Manchester City o negli Stati Uniti (New York City), o in Giappone (Yokohama F.Marinos) o in Australia (Melbourne City). Il City offrirà anche a Messi il posto di ambasciatore del club con un contratto complessivo tra campo ed extra di 10 anni. Messi ha attualmente 33 anni. Il suo contratto con il Barcellona è valido fino al 30 giugno 2021.