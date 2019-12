Forlan incorona Cavani: “Perfetto per l’Atletico Madrid. È ciò di cui ha bisogno Simeone…”

Edinson Cavani all’Atletico Madrid. Sembra solo una questione di ore per vedere il bomber, attualmente al Paris Saint-Germain, trasferirsi in Spagna alla corte dei Colchoneros. Un acquisto di livello mondiale per la squadra di Diego Pablo Simeone che ha ricevuto l’autorevole parere positivo di chi conosce bene l’ambiente e il Matador: Diego Forlan.

L’ex bomber, connazionale di Cavani, ha parlato a Marca esaltando le doti del centravanti ex Napoli incoronandolo come acquisto perfetto per l’Atletico Madrid: “Cavani sarebbe una grande acquisizione per l’Atletico Madrid”, ha detto Forlan. “ Sarebbe fantastico per il club. Sarebbe fantastico sia per il presente sia per lo sviluppo della squadra nel lungo periodo. Il trasferimento del Matador dovrebbe avvenire il prima possibile. Questo è ciò di cui Simeone ha bisogno in questo momento. Sono certo che Cavani acquisirà immediatamente credibilità nell’Atletico”. Se lo dice un centravanti del calibro dell’uruguaiano, c’è da fidarsi…