Frosinone, ora i portieri sono quattro: ufficiale l’arrivo di Avella

Sulla carta Avella andrà a collocarsi, nella gerarchia degli estremi difensori giallazzurri, alle spalle del titolare Stefano Turati, della sua prima riserva Michele Cerofolini, ma anche di Pierluigi Frattali, che il 29 agosto scorso aveva scelto di tornare in Ciociaria a 38 anni 12 anni e mezzo dopo l'addio al club nel quale era cresciuto per iniziare una carriera che lo avrebbe portato ad indossare, tra le altre, anche le maglie di Avellino, Parma, club con il quale ha vissuto l'escalation dalla Lega Pro alla Serie A in due anni dal 2017 al 2019 e anche Bari, dove Frattali ha giocato nelle ultime quattro stagioni.