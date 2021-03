Futuro Aguero, l’Independiente ci prova: “Torna a casa Kun…”

Sergio Aguero dirà addio al Manchester City al termine della stagione. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale da parte del diretto interessato e del club, ma adesso la domanda è solo una: dove giocherà il Kun nella prossima annata? Il centravanti sarà un parametro zero e farà gola a tantissimi top club tra cui anche Barcellona, Juventus e Inter tra le squadra maggiormente interessate. Ma anche in Argentina c’è chi sembra nutrire grandi possibilità di vedere il calciatore accettare un’eventuale proposta: l’Independiente.

Aguero, l’Independiente chiama

Da quanto si apprende da diversi media tra cui Soy Del Rojo, l’Independiente sogna davvero un ritorno di Sergio Aguero “a casa”. Yoyo Maldonado, segretario tecnico del club, ha dichiarato a Tribuna Roja in merito al potenziale arrivo del Kun in squadra: “Vorrei che il Kun Aguero tornasse in Argentina e giocasse per l’Independiente”, le sue parole. “Ha lasciato il nostro club e magari potremo convincerlo a tornare a casa. Ha avuto Falcioni come allenatore (l’attuale tecnico della prima squadra) e speriamo che torni da lui”.

Anche il tecnico Julio Falcioni ha commentato la possibilità di riabbracciare Aguero: “Sarebbe un piacere tornare ad allenarlo. Ne stiamo parlando con Yoyo (Maldonado ndr) affinché lo chiamino per capire se ha voglia di tornare. Qui non potrebbe guadagnare certe cifre ma sarebbe tra persone amiche, difendendo i colori che ama”, le sue parole a Superfutbol.