Futuro brasiliano per due: il Vasco da Gama sogna Zenga e… Balotelli

Uno si trova a Dubai, l’altro si allena col Franciacorta per mantenersi in forma. Adesso, entrambi potrebbero ritrovarsi in Brasile. Parliamo di Walter Zenga e Mario Balotelli che sarebbero stati accostati nelle ultime ore al Vasco da Gama, squadra brasiliana.

Futuro in Brasile per Zenga e Balotelli

A partire dal prossimo gennaio, al Vasco da Gama inizierà una nuova era societaria con l’insediamento del nuovo presidente eletto Leven Siano. Nei progetti per il club di Rio de Janeiro ci sarebbe appunto il doppio colpo per la panchina e per l’attacco. Secondo quanto afferma Goal, che cita gianlucadimarzio.com, il futuro direttore sportivo Fabio Cordella avrebbe deciso di “pescare” dall’Italia i primi rinforzi.

Zenga, reduce dall’esperienza al Cagliari, è attualmente libero. Balotelli, dopo l’addio al Brescia, cerca squadra e nel frattempo si allena col Franciacorta. Chissà che per entrambi i protagonisti non possa davvero esserci un’occasione di rilancio a tinte verdeoro…