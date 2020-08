Futuro Coutinho, oltre all’Arsenal spunta… Mourinho: il Tottenham ci prova

Quale futuro per Philippe Coutinho? Il giocatore brasiliano, reduce dall’esperienza in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, ha fatto ritorno al Barcellona che ne detiene il cartellino. Il suo destino, però, è lontano dalla Catalogna. Tante le squadre che lo vorrebbero con diverse opzioni dalla Premier League. Tra le ultime, anche il Tottenham di José Mourinho.

Coutinho, non solo Arsenal: spunta lo Special One

Secondo i media inglesi, non ci sarebbe solo l’Arsenal sulle tracce di Philippe Coutinho. L’ex Bayern Monaco, di proprietà del Barcellona, piace anche al Tottenham di José Mourinho. Come scrive il The Indipendent, infatti, nonostante i Gunners appaiano nettamente favoriti per portare il brasiliano in Premier League, il tecnico portoghese starebbe provando a infilarsi nella trattativa per sorprendere i londinesi. Coutinho sicuramente non giocherà in Liga la prossima stagione e il campionato inglese potrebbe riportarlo ai livelli favolosi di Liverpool dove il classe 1992 aveva dato il meglio di sé. Chissà che lo Special One non possa dargli quel qualcosa in più per far tornare anche lui molto Special…

