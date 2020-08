Futuro Cristiano Ronaldo: le parole del suo entourage

Il futuro di Cristiano Ronaldo è a Torino, alla Juventus. A dirlo è AS che riporta il pensiero dell’entourage del portoghese che ha parlato per smentire categoricamente ogni voce sul possibile addio del 5 volte Pallone d’Oro accostato in queste ore a diverse squadre.

Cristiano Ronaldo: le parole dell’entourage

“Tutto falso”. L’entourage di Cristiano Ronaldo smentisce una sua possibile uscita dalla Juventus e anche il fatto che sia stato offerto a molti club da Jorge Mendes. Le recenti notizie relative alla possibile cessione del calciatore, offerto a tante squadre, Barcellona incluso, sarebbero prive di fondamento. Lo scrive AS che riprende dunque il pensiero di chi lavora attorno al fenomeno portoghese e ribadisce a gran voce l’intenzione del calciatore di rimanere alla Juventus. CR7 vorrebbe rispettare il contratto in scadenza nel 2022 e sogna di vincere la Champions League a Torino, con la Juventus, senza lasciare il compito a metà. La sua compagna Georgina e in generale la sua famiglia sarebbe contenta in Piemonte e non ci sarebbe alcuna intenzione di partire.

