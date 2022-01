Futuro Dybala, non solo Inter: sono quattro i club in corsa per la Joya

Tante indiscrezioni di mercato per il 10 bianconero

Detto dell'Inter, sempre molto vicina a Dybala grazie al possibile intervento di Marotta, secondo calciomercato.com ci sarebbero altre tre possibili pretendenti per lui. Si tratta di Barcellona, Manchester United e Tottenham. Ricordiamo che il numero 10 è in scadenza di contratto a giugno 2022 e nel caso in cui non dovesse trovare l'accordo per il prolungamento con la Juventus, la prossima estate sarebbe libero di firmare a parametro zero con un'altra società. Resterebbe solo da capire quale...