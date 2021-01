Futuro Eriksen, rispunta il Tottenham: idea prestito

Ritorno al passato per Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter sarebbe tornato nel mirino del Tottenham, sua ex squadra prima dell’approdo in Italia. Il calciatore danese, che non rientra nei piani di Antonio Conte, starebbe cercando una soluzione per poter giocare con costanza. Secondo Sky, la società inglese vorrebbe riportarlo alla base ma solo con la formula del prestito. L’alto ingaggio del classe 1992, ben 7.5 milioni di euro, infatti, rappresenterebbe un grosso problema per l’acquisto a titolo definitivo.

L’entourage del danese sarebbe comunque a colloquio con vari club, soprattutto di Premier League, per trovare una collocazione al proprio assistito che con la maglia dell’Inter non sembra poter trovare spazio, neppure dopo la prova da titolare in Coppa Italia contro la Fiorentina.