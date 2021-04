Futuro Haaland, commissioni e rumors. Raiola risponde: “Fake news viaggiano veloci e lontane…”

Sono state ore davvero calde in ottica calciomercato, almeno per quanto riguarda la valanga di notizie che si sono susseguite in merito al futuro di Erling Haaland, bomber del Borussia Dortmund. Dopo che i media hanno pizzicato suo padre e il suo potente procuratore Mino Raiola insieme, probabilmente per andare a discutere col Barcellona, ecco il colpo da maestro proprio dell’agente. Sui social, un piccolo sfogo, forse solo per creare ulteriore confusione…

Raiola e il futuro di Haaland: “Fake news viaggiano veloci”

“Può giocare in qualsiasi squadra”, aveva detto Raiola su Haaland solamente poche ore prima dello sfogo sui social. Dichiarazioni che avevano fatto ipotizzare che le intenzioni del procuratore fossero quelle di dire sì alla migliore offerta economica, non solo per il proprio assistito ma anche in termini di commissioni. Commissioni che, appunto, hanno fatto da padrone su diversi media, specialmente spagnoli e che hanno provocato la reazione del potente agente. Nel suo post su Twitter, ecco una serie di titoli in riferimento alla vicenda con tanto di animazione scelta da Raiola con la scritta Fake News. Il tutto accompagnato da una didascalia:” Le Fake News viaggiano veloci e lontane…”.