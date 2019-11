Futuro Ibrahimovic, il tecnico dei LA Galaxy: “Vuole finire la carriera in Italia. Milan o Napoli? Sarebbe perfetto per…”

Dopo l’annuncio del diretto interessato, è rebus sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese sembra essere prossimo al ritorno in Italia dove tante squadre lo starebbero corteggiando. Milan, Bologna e Napoli su tutte.

A parlare del futuro del centravanti è chi lo conosce bene, avendolo allenato nelle ultime stagioni, il tecnico dei LA Galaxy Guillermo Barros Schelotto. Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, il mister ha detto la sua sul prossimo trasferimento di Ibrahimovic.

IN ITALIA – “È un giocatore meraviglioso, ma non so quale sarà il suo prossimo passo”, ha ammesso Schelotti. “Forse finirà la sua carriera a Napoli o con il Milan. Non so dove andrà ma se lo merita e vuole finire la sua carriera in Italia”. E ancora sul ritorno dello svedese in Serie A. “Come lo vedo con Ancelotti al Napoli? I due si conoscono bene. Mi sembra evidente come Zlatan abbia le caratteristiche perfette di cui il Napoli ha bisogno”.