Futuro Ibrahimovic, parla Raiola: “Siamo uomini liberi. In Serie A? Sicuramente aumenterebbe l’appeal…”

Fermi tutti, parla Mino Raiola. Il potente agente ha fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Accostato alla Serie A, in modo particolare a Bologna, Napoli e Milan, lo svedese sembra essere pronto al grande ritorno in Italia.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Raiola ha tirato un po’ la corda, facendo intendere, però, che Ibrahimovic non smetterà di… stupire.

IN SERIE A – “Quale sarà il futuro di Ibrahimovic? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l’appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti Paesi accenderebbero la tv ogni week-end…”. “Milan, Napoli e Bologna? Chissà, noi siamo uomini liberi”, ha detto Raiola che poi sul possibile ritiro: “Non escludo nulla, ma è molto difficile, Ibra sta ancora benissimo”. E sulla pista estera: “Perché no? Non è detto che Ibra debba per forza scegliere l’Italia”.