Futuro Icardi, Leonardo precisa: “17 gol in 22 partite, ma per il riscatto…”

Il rendimento di Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain è straordinario. Nonostante le ultime gare a secco, l’argentino può vantare 17 reti in 22 partite. Numeri da vero bomber.

Al termine della sfida contro il Lorient, il direttore sportivo Leonardo ha fatto il punto sul riscatto del centravanti di proprietà dell’Inter: “Sento palare di problemi, di crisi, ma per favore…”, ha detto il dirigente su Icardi. “Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite alla sua prima stagione non può essere criticato. Il riscatto? C’è tempo. L’opzione è scritta, esiste, ma aspettiamo il momento giusto. La finestra di mercato è aperta ma bisogna restare concentrati sul campo”.