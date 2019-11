Futuro in Premier per Bruno Fernandes? Due top club lo corteggiano

In Italia se lo ricordano bene i tifosi di Udinese e Sampdoria per le sue prodezze. Bruno Fernandes è esploso definitivamente con la maglia dello Sporting Lisbona. I suoi numeri sono stati così positivi da spingere due top club inglesi a fare carte false pur di averlo in squadra. E’ il caso di Tottenham e Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, entrambe le società sono in cerca di un giocatore con le sue caratteristiche, capace di spingersi in avanti e di guidare la manovra in fase offensiva. Il prezzo di partenza dell’asta potrebbe aggirarsi attorno ai 65 milioni di sterline.