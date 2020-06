Futuro incerto per Lazaro: “Prima il Newcastle, poi valuterò con l’Inter”

Doveva essere una rivelazione, ma l’avventura di Lazaro all’Inter si è rivelata poco redditizia. Il terzino è stato inviato al Newcastle con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Tuttavia il suo futuro è ancora un rebus. Il giocatore ha spiegato la sua situazione in una diretta Instagram sul profilo Soccerbible: “Adesso sono concentrato solo sul finale di stagione in Premier, poi vedremo prossimamente se tornerò all’Inter o meno. Il mio miglior momento della stagione è stato quando sono sceso in campo per la prima volta da titolare a San Siro, in cui ho fatto l’assist per Vecino nel match contro il Verona. Antonio Conte sa come tirar fuori il meglio da ogni giocatore e far sì che tu corra e lotti per lui”.