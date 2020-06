Futuro Lautaro Martinez, l’arma segreta dell’Inter svelata da Marotta

Un gol, alla fine decisivo, per spazzare via i rumors sul suo conto. Lautaro Martinez si riprende l’Inter e porta 3 punti importanti nella corsa al titolo di Serie A. L’attaccante è tornato protagonista in maglia nerazzurra, in buona compagnia con Lukaku, autore della prima rete dei milanesi contro la Sampdoria.

Un gol che vale ben più di quanto ci si possa aspettare. Un segnale vero e proprio della volontà del giocatore di dare il massimo per l’Inter, indipendentemente dalle voci di mercato che lo vorrebbero sempre più vicino al Barcellona. Le parole di Beppe Marotta prima della sfida contro i blucerchiati hanno dato un ulteriore segnale in questo senso.

Futuro Lautaro Martinez: l’arma segreta dell’Inter

Lautaro Martinez è il gioiello tanto ambito dal Barcellona, ma l’Inter non vuole assolutamente privarsene. 111 milioni, la clausola rescissoria sul contratto del Toro che il club blaugrana potrà usare solamente fino alle prossime due settimane. Poi, si potrà unicamente trattare col club milanese. L’Inter, in quest’ottica, ha un’arma in più che è proprio l’attaccante stesso. Il numero 10 nerazzurro ha sempre detto di voler restare a Milano e nonostante si senta lusingato dal corteggiamento del Barcellona, non ha mai espresso la volontà di andare via. Per Marotta, ma per tutto l’ambiente nerazzurro, è questa la vera arma segreta che permetterà di allontanare le avances blaugrana fino alla fine. Lautaro Martinez resta all’Inter, sicuramente fino al termine della stagione.

LA BELLISSIMA FIDANZATA DI LAUTARO MARTINEZ