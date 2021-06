Futuro Mbappé: il Liverpool tenta l’affondo a sorpresa

I Reds provano ad inserirsi nella corsa al francese

Brilla la stella di Kylian Mbappé anche se, fino ad ora, all'Europeo non ha ancora realizzato una rete per la sua Francia . L'attaccante del Paris Saint-Germain resta protagonista anche fuori dal rettangolo di gioco dove i rumors di mercato sul suo futuro sono sempre molteplici.

L'ultima notizia arriva dall'Inghilterra dove il Daily Star annuncia che anche il Liverpool si sarebbe fatto sotto per provare a chiudere l'affare per il bomber. L'enfant prodige, da tempo accostato al Real Madrid, sembra destinato a partire nonostante la forte resistenza del Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore, però, Jurgen Klopp si sarebbe mosso per capire la fattibilità dell'operazione. Il manager tedesco vorrebbe mettere a segno un colpo da 90 per poter cancellare la stagione deludente avuta dai suoi Reds. La situazione economica dei due club influenzerà molto le eventuali offerte ma la sensazione è che almeno un tentativo verrà fatto per formare un tridente da urlo con Mané e Salah.