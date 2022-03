Futuro Messi: c’è un indizio da parte di… Xavi

Possibili novità sul futuro de La Pulce

Triste, deluso e malinconico. Sembrano essere questi i vari stati d'animo del Lionel Messi parigino. La Pulce, dopo l'addio al Barcellona solamente pochi mesi fa, non ha più brillato come ci si aspettava e la sua avventura al Paris Saint-Germain , è stata fin qui decisamente fallimentare.

Ecco perché da diverse settimane, sono tornate in modo prepotente le voci su un suo possibile ritorno al Barcellona . Un'eventualità che troverebbe una qualche conferma anche dalle recenti dichiarazioni di Xavi , allenatore dei blaugrana. Sebbene l'attenzione del mister sia tutta per il Clasico di oggi, nella conferenza stampa di vigilia, c'è stato spazio anche per un passaggio sul sette volte Pallone d'Oro argentino.

FUTURO MESSI - "Messi è il miglior giocatore della storia del calcio e del Barcellona. Per lui le porte saranno sempre aperte finché io sarò qui", ha detto Xavi senza giri di parole. "Come club, gli dobbiamo un grandissimo omaggio, Leo è il benvenuto tutti i giorni, anche solo per parlare con me o assistere ad un allenamento. Ha un contratto col PSG e altro non posso dire”.