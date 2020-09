Futuro Papu Gomez, la risposta sul futuro arriva dai social…

Quale futuro per Alejandro Papu Gomez? La risposta pare essere arrivata dal diretto interessato. Non lo dice in modo esplicito, ma il capitano dell’Atalanta pare abbia fatto capire in modo evidente quali siano le sue intenzioni: giocare, possibilmente in maglia nerazzurra. Il club arabo dell’Al-Nassr aveva, nei giorni scorsi, messo sul piatto una proposta economica super allettante per il calciatore argentino, sia per il cartellino sia soprattutto per l’ingaggio offertogli. La tentazione, però, pare non ci sia mai stata tanto che lo stesso numero 10 ha voluto mostrare il suo unico pensiero.

Papu Gomez: la risposta social ai rumors di mercato