Futuro Papu Gomez, l’Atalanta ha deciso: ecco dove andrà il calciatore

In casa Atalanta continua il tormentone legato al futuro del Papu Gomez. Dopo la rottura, che sembra totale, con Gian Piero Gasperini, per il 10 argentino sembra esserci un’unica opzione: l’addio alla Dea.

Secondo quanto riporta Sky, però, nonostante l’interesse di tante big italiane, tra cui Inter e Juventus, la società di Bergamo avrebbe preso una decisione chiara in merito: Gomez non verrà dato a nessuna squadra che lotta per qualificarsi in Champions League.

La linea del club è netta: l’Atalanta ha posto il veto per una sua cessione a qualsiasi altro club italiano di alta classifica. I nerazzurri preferirebbero quindi non rinforzare nessuna delle dirette concorrenti per le posizioni valide per la qualificazione alla prossima Coppa ma sarebbero unicamente disposti a cedere il loro 10 ad un club di medio-bassa classifica.