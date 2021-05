Futuro Ronaldo, Georgina tranquillizza tifosi Juventus: “Cristiano resta”

United e Psg i club dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo ma da stasera i tifosi hanno qualche certezza in più sul futuro

Dopo il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus, i tifosi bianconeri si chiedono se rimarrà Cristiano Ronaldo. A tranquillizzarli ci ha pensato la compagna Georgina Rodriguez che ha risposto con un "Se queda" (in italiano 'Resta') a chi gli ha chiesto notizie sul futuro del numero 7 bianconero. In effetti i dubbi erano legittimi visto che Cristiano Ronaldo da settimane manda segnali in apparenza contraddittori. Prima spedisce in Portogallo le sue fuori serie, poi fa le pulci a Pirlo e a chi lo accusa di individualismo, salvo poi usare i superlativi per la sua esperienza alla Juve. C’è da andare in confusione, ma la sensazione è che CR7 si stia guardando intorno. Tant’è vero che da settimane e settimane si incrociano le voci che lo vogliono una volta in contatto con il Manchester United, dunque con il Paris Saint Germain. E addirittura a Lisbona sognano il suo ritorno allo Sporting con la sponsorizzazione di mamma Dolores. Ma almeno dopo il "Se queda" di Georgina, le probabilità di un addio dalla Juventus sono molto ridotte. Naturalmente è una buona notizia anche per mister Allegri che senza il portoghese, potrebbe svoltare verso un 4-2-3-1, con Morata al centro dell’attacco. Un sistema di gioco valido anche con CR7 da punta.