Futuro Rudiger: la Juventus può prenderlo a zero

Il tedesco può rientrare in Italia

Quello di Antonio Rudiger è certamente uno dei nomi più importanti in ottica calciomercato per la prossima sessione estiva. In modo particolare in questo momento che il Chelsea, suo attuale club, sta vivendo un caos dovuto al congelamento dei beni del suo patron Abramovich. Una situazione che potrebbe portare il club a non poter rinnovare nessun contratto, compreso quello del tedesco in scadenza proprio al termine della stagione.