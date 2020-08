Futuro Suarez, il presidente del San Lorenzo: “È un nostro tifoso. Ad un suo cenno ci proveremo”

Non solo l’Ajax. Per Luis Suarez c’è la fila e anche una nuova inaspettata candidata: il San Lorenzo. Dopo che il bomber del Barcellona sembra essere stato escluso dal progetto blaugrana per la prossima stagione, sono tante le pretendenti che vogliono vedere il Pistolero nella propria squadra.

Suarez: spunta il San Lorenzo

Ad essere particolarmente interessati al bomber del Barcellona sono quelli del San Lorenzo con niente di meno che il patron Marcelo Tinelli: “Luis ha già le porte del club aperte. Mezzo cenno e andiamo a cercarlo”, ha ammesso il presidente del club ai microfoni del Mundo Deportivo. E ancora: “Luis ha dichiarato pubblicamente di essere un tifoso del San Lorenzo e che seguiva uno dei nostri idoli come Bernardo Romeo. Sarebbe bello che uno dei migliori numeri 9 al mondo venisse a giocare nella squadra del Papa”.

