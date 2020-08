G. Souness: “Messi vieni a Manchester. Il Barcellona senza di lui non si qualifica per la Champions”

L’ex del Liverpool e della Sampdoria Graeme Souness ha incoraggiato il Manchester United e il Manchester City a fare una mossa ambiziosa per prendere Lionel Messi. Il Barcellona dopo l’umiliante uscita ai quarti di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco, che giovedì ha battuto 8-2 a Lisbona l’undici di Setien, potrebbe decidere di assecondare il fuoriclasse argentino che potrebbe decidere di cambiare aria. Come noto la ‘Pulce’ può liberarsi a parametro zero nell’estate 2021 grazie ad una particolare clausola inserita nel suo contratto, ma l’Inter e anche il City lo vorrebbero subito. Ovviamente nessuno può pagare la clausola rescissoria, che supera i 700 milioni di euro, ma potrebbero sedersi ad un tavolo col Barcellona e trovare un accordo, anche perchè il club di Bartomeu è nel pieno di una tempesta, ha bisogno di rifondare e soprattutto deve cedere alcuni pezzi pregiati per rimpolpare le casse della polisportiva.

MESSI A MANCHESTER

Souness sul Times ha scritto che l’arrivo di Messi sarebbe importante per i due club di Manchester :“Lionel Messi sembrava contro il Bayern un uomo che ne ha avuto abbastanza di portare sulle spalle la squadra. Senza di lui il Barcellona non sarebbe nelle condizioni di qualificarsi per la Champions League. Questa sarebbe la settimana perfetta per fare un’offerta per il 33enne argentino e potrei facilmente vederlo giocare a Manchester, allo United o al City”.