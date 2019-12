Gabigol, deciso il futuro: i dettagli dell’accordo tra Flamengo e Inter

Sembra poterci essere la parola fine sul futuro di Gabigol. L’attaccante del Flamengo, di proprietà dell’Inter, potrebbe rimanere in Brasile.

Secondo quanto riferito da Uol Esporte, la società brasiliana sarebbe vicinissima alla fumata bianca per l’attaccante classe ’96: un primo accordo di massima sarebbe infatti stato raggiunto a 16 milioni di euro per l’80% del cartellino. La trattativa potrebbe subire una forte accelerata nei prossimi giorni, anche se la firma nero su bianco sarà messa nel 2020. I nerazzurri vogliono fare cassa e sono pronti ad accettare la formula per lasciar rimanere Gabigol in patria.

GABIGOL SUL FUTURO