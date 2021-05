Galtier lascia il Lilla e annuncia: “Il Napoli mi ha cercato”

Galtier, fresco vincitore della Ligue 1, annuncia l’addio al Lille e scopre le carte per il futuro

L’INTERESSE DEL NAPOLI – Galtier ha confermato l’interesse del Napoli, che ha appena salutato Gattuso: “Qui è finito il mio tempo, un ciclo di quattro anni è abbastanza lungo per un allenatore. È ora di lasciare questo magnifico club. La mia scelta non è legata a com’è finita la stagione, se fossimo arrivati al quarto o al settimo posto avrei preso la stessa decisione. Lascio con un risultato incredibile, ora ho bisogno di altro. Non voglio cadere nella routine, in qualcosa di monotono, come ho fatto a un per un certo periodo al Saint-Etienne. Ho bisogno di cambiare orizzonte. Non c’è nessun problema geografico. Tre club mi hanno fatto delle offerte, che mi interessano: Lione, Nizza e Napoli. Il club partenopeo è interessato a me, ma anche ad altri allenatori. Stamattina mi hanno chiamato. Non è che non ho risposto, ma quando ho ricevuto il messaggio ero con il mio presidente e ho detto a Olivier: “Ecco, ho appena ricevuto un messaggio di congratulazioni da Napoli per il nostro campionato. La mia non sarà mai una scelta economica. Se avessi scelto in base a questo criterio, non sarei più in Europa”.