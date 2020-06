Garay, quiete dopo la tempesta: pensa di tornare al Benfica

Ritorno al passato per Ezequiel Garay. Dopo le polemiche attorno alla sua posizione con il Valencia, suo attuale club, il difensore sarebbe pronto a dire addio e si sarebbe già messo in contatto con il suo vecchio club: il Benfica.

Secondo il Correio da Manhã, il presidente del Benfica Luís Filipe Vieira avrebbe già parlato con l’argentino del suo futuro. Con il contratto in scadenza al 30 giugno e l’ormai nota battaglia tra i Pipistrelli e il giocatore, Garay, che a Lisbona ha giocato tra il 2011 e il 2014, potrebbe decidere di accettare l’offerta del Benfica e prendere il posto di Rúben Dias, sulle cui tracce ci sono le big europee. L’ingaggio da 2 milioni e mezzo non rappresenta un ostacolo per i portoghesi che riabbraccerebbero un loro grande ex calciatore.