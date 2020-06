Gattuso sarà accontentato: giocatore del suo Milan vicino al Napoli

Aurelio De Laurentiis vuole costruire un grande Napoli per Rino Gattuso. L’allenatore, fresco vincitore della Coppa Italia, pur essendo pienamente concentrato sulla stagione in corso, sta iniziando a valutare i profili da suggerire alla società in vista del calciomercato che verrà, in modo da avere l’anno prossimo una squadra competitiva sotto tutti i fronti.

CAMBIO GENERAZIONALE

Il Napoli nei prossimi mesi affronterà un vero e proprio cambio generazionale. Callejòn è tra i sicuri partenti in casa partenopea, e a lui potrebbero unirsi Allan e Koulibaly, che hanno parecchio mercato tra le big d’Europa e potrebbero fruttare per il calciomercato del Napoli una liquidità non indifferente, da poter poi reinvestire su altri colpi richiesti dall’allenatore. Uno di questi giocatori potrebbe arrivare proprio dalla precedente squadra di Gattuso, il Milan.

Gennaro Gattuso e Krank Kessie al Milan si erano ‘amati’ davvero tanto. L’ivoriano per Ringhio era uno degli uomini chiave per il centrocampo rossonero, vista la sua importante fisicità e aggressività, oltre alla tendenza molto apprezzata dal tecnico di trovare la rete di tanto in tanto. Adesso i due potrebbero ricongiungersi al Napoli: con Allan probabile partente, il DS Giuntoli è alla ricerca del rossonero su espressa richiesta dell’allenatore, che vede in lui il candidato perfetto per il centrocampo azzurro. Da quel che filtra da Milano sembra che sia arrivato il “sì” del giocatore per la disponibilità al trasferimento, ma ancora c’è tanta strada da fare: l’accordo con la società guidata da Gazidis potrebbe essere in salita, ma un compromesso si potrebbe trovare vista la necessità del Milan di far cassa in vista del prossimo calciomercato.