Genoa, ad un passo il giovane svincolato Faroukou Cissé

Il Genoa è ad un passo dal chiudere un altro colpo in entrata dal mercato svincolati. I rossoblu hanno definito tutti i dettagli per l'ingaggio di Faroukou Cissé per la primavera, giovanissimo talento classe 2004 rimasto svincolato dal Borussia Dortmund. È un difensore di stazza ma allo stesso tempo molto duttile. Proprio per questo motivo pare abbia stuzzicato l'interesse di mister Giardino, curioso di impiegarlo - un giorno - sia da difensore che da mediano davanti alla difesa. Il giocatore è già arrivato in Italia e presto firmerà il contratto con la sua nuova squadra, poi si unirà agli allenamenti e al resto dei compagni. Ma ne è consapevole, Gila lo tiene d'occhio.