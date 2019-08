Genoa, addio a Zukanovic: ufficiale il suo passaggio all’Al-Ahli

Termina l’esperienza in rossoblù per Ervin Zukanovic. Il bosniaco lascia il Genoa e va in Arabia Saudita all’Al Ahli: il club di Gedda ha ufficializzato l’acquisto del 32enne che ha firmato un contratto di due anni.

L’ex calciatore anche di Chievo, Sampdoria, Roma e Atalanta dà l’addio al Grifone per trasferirsi in un altro campionato. La società araba ha dato l’annuncio ufficiale attraverso il proprio profilo Twitter. Arrivato in Liguria nel 2017, il calciatore bosniaco ha totalizzato 57 presenze in rossoblù. L’accoglienza del nuovo club è stata incredibile: “The wall is here”, ha scritto l’Al Ahli accompagnado il tweet con un filmato di Zukanovic.