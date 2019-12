Genoa, altri due ex nel mirino dopo aver preso Perin

Sarà un calciomercato invernale particolarmente sostanzioso per il Genoa, un po’ come tutti gli altri anni, del resto. I rossoblù si trovano in zona retrocessione e, reduci dal terzo cambio in panchina con Nicola al posto di Thiago Motta, lavorano per migliorare notevolmente un organico che fin qui ha reso ben al di sotto delle aspettative. Come trapelato da Il Secolo XIX, giornale locale, dopo aver acquistato Perin dalla Juventus, nel mirino ci sono altri due ex del Grifone: da una parte Iago Falque e dall’altra Diego Perotti. Il primo, in forza al Torino, viene da una lunga serie di infortuni e con Mazzarri sta trovando sempre meno spazio; il secondo potrebbe lasciare la Roma, ma l’ostacolo – non da poco – è rappresentato dallo stipendio di 3 milioni annui che percepisce in giallorosso.