Genoa, anche il Sassuolo su Kouamé: proposta una contropartita

Uno dei giocatori più ricercati nel calciomercato italiano è indubbiamente Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano è reduce da una brillante stagione con la maglia del Genoa. Il Grifone non avrebbe intenzione di privarsi del proprio gioiello, nonostante gli assalti delle pretendenti. Bologna e Sassuolo si sono fatti avanti negli ultimi giorni. I neroverdi sembrano leggermente in vantaggio rispetto ai rossoblù ed avrebbero già individuato una proposta valida per convincere i liguri: uno scambio di punte, con Kouamé a Reggio Emilia e Khouma Babacar a Genova. Attualmente il vero problema è convincere il Genoa ad accettare lo stipendio che l’attaccante senegalese percepisce al Sassuolo. Lo riporta Sky Sport.