Genoa, Ballardini: “Pandev? Deve continuare. Su Rovella…”

Il tecnico del Genoa Ballardini ha parlato del futuro di Rovella e di Pandev

SU PANDEV - “C’è un ragazzo della Macedonia che già seguivo e che in queste partite si ha giocato ad un livello superiore. Ovviamente il nome non posso farlo (ride, ndr). Goran deve continuare, ma la scelta è sua”.

SUL NUOVO ACQUISTO BUSKA - "Ha qualità nobili, però è del 2003. Non dobbiamo mettergli troppa pressione. Piatek arrivò da noi con qualche anno in più e fece benissimo. Mi hanno detto che lo stesso Lewandowski in passato ha sfiorato il Genoa".