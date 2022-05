Genoa, bomber per la B potrebbe arrivare dal Milan ma c’è cavallo di ritorno

Il mercato del Grifone prende corpo

La botta è stata forte. Nessuno pensava che il Genoa potesse accompagnare in Serie B squadre sulla carta più deboli come il Venezia. E nessuno prevedeva che a soffiarle il posto potesse essere la Salernitana che proprio allo sprint ha vinto il duello con il Cagliari. La proprietà americana per la B ha confermato il tecnico, Alexander Blessin che ha un contratto fino al 2024. La squadra però sarà rinnovata e solo in pochi rimarranno in rossoblu'. Il general manager Johannes Spors ha già messo a punto la macchina per avviare la strategia di mercato volta al ritorno immediato in Serie A. Quello che si salva di questa stagione maledetta è davvero poco. Rimarranno Sturaro ormai nuovo leader del Genoa e forse Criscito. Il capitano è legato al Genoa anche nella prossima stagione, occorre una valutazione da entrambe le parti.