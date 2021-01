Genoa, cavallo di ritorno per la difesa: Papastathopoulos

Mossa di mercato del Genoa che secondo quanto riporta Sky Sport ha rimesso gli occhi su Sokratis Papastathopoulos: il difensore greco (in rossoblù dal 2008 al 2010) dell’Arsenal è rimasto molto legato al Genoa e spesso, in passato, prima dei derby ha pubblicato dei messaggi social per stare vicino alla squadra. I rossoblù si erano cautelati in queste ore informandosi anche su Mustafi (ex Samp, anche lui all’Arsenal), ma la sua prima scelta è Sokratis. L’ex Milan, che può giocare anche terzino, si è preso 48 ore per valutare l’offerta del Fenerbahçe ma ha dato la priorità al ritorno al Genoa, che avrà la possibilità di pareggiare l’eventuale offerta dei turchi. Per Papastathopuolos offerti due anni e mezzo di contratto.