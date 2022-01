Genoa, c’è secondo colpo per la difesa. Criscito potrebbe seguire Insigne

Lo svedese Ostigard è il secondo rinforzo rossoblù per Shevchenko, dopo l’arrivo di Hefti, che sta già lavorando in gruppo

Un altro acquisto della dirigenza del Genoa che dopo Hefti ha perfezionato l'operazione per il difensore Leo Ostigard dello Stoke City. Per il norvegese visite in corso a Genova poi la firma per un nuovo pilastro difensivo, il cui cartellino è di proprietà del Brighton. Ostigard ha 22 anni, ed è bravo nei duelli aerei in posizione centrale. Il gm ligure Spos segue anche altre piste anche se sono quelle note da tempo. Miranchuk e Piccoli dell'Atalanta sono ancora bloccati dal club di Gasperini e non saranno rossoblu' nell'immediato. I dirigenti liguri seguono ancora la pista che porta al milanista Castillejo ma hanno messo nel mirino anche l'ex Fiorentina Ljalic e lo svedese Walemark dell'Hachen. Sul fronte delle uscite Caicedo, Fares sono i primi della lista. Il Toronto dopo Insigne potrebbe far arrivare anche Criscito ma il capitano del Genoa non andrà subito in Canada ma potrebbe trasferirsi a fine stagione. Il contratto per il calciatore del Napoli sarà di cinque anni con un ingaggio netto da circa 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno una serie di benefit come auto, casa e voli privati. Per Criscito si parla di 5 milioni di ingaggio che il club canadese avrebbe promesso.