Genoa, c’è un nome nuovo per l’attacco: il Grifone sfida Cagliari e Palermo

C'è aria di rivoluzione in casa Genoa. Dopo la retrocessione in Serie B di quest'anno, il club ligure vuole ripartire subito dalla serie cadette e per farlo dovrà attrezzarsi al meglio, visto il campionato agguerrito che andrà in scena. Tra entrate e uscite. il Grifone dovrà cercare di rinforzare il reparto che più è mancato nell'ultima annata: l'attacco. Con la partenza di Destro all'Empoli, il tecnico Blessin avrà bisogno di nuovo bomber che possa assicurare i gol per la risalita in Serie A.