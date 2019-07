Genoa, cercasi centrocampista per Andreazzoli: assalto ad un giocatore del Napoli

Si surriscalda l’asse Genoa-Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Grifone avrebbe individuato in Marko Rog il rinforzo ideale per il centrocampo di Aurelio Andreazzoli. Al momento tra i due club c’è un accordo generale, ma vanno sistemati gli ultimi dettagli, principalmente di tipo economico. Bisogna risolvere il rebus riguardante la formula sull’operazione: gli azzurri chiedono il prestito con obbligo di riscatto, mentre i rossoblù insistono per un prestito con diritto di riscatto. Entrambe le società continuano a discutere e a trattare. C’è la sensazione di una riuscita dell’operazione, ma, al momento, l’accordo non è affatto vicino come si pensava inizialmente.