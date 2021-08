Genoa, colpo triplo prima del gong: Caicedo, Maksimovic e Touré

I rossoblu hanno depositato i contratti di Caicedo, Maksimovic e Toure, tre colpi importanti fatti nei giorni scorsi, ma hanno intanto chiuso per il mediano cileno Galdames svincolato dal Velez

Operazione tripla in entrata del Genoa nell'ultimo giorno di calciomercato. Tre importanti rinforzi, uno per reparto. In attacco è ufficiale l'arrivo di Felipe Caicedo dalla Lazio, in difesa c'è lo svincolato Nicola Maksimovic, mentre in mezzo al campo è stato prelevato dal Nantes il 27enne Abdoulaye Touré. E' fatta per Galdames mediano ex Velez svincolato. Anche Mohamed Fares, esterno sinistro 1996 della Lazio, sarà un nuovo giocatore del Genoa. Prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.