Genoa, dirigenza corre ai ripari sul mercato: due nomi in arrivo

Gilardino chiede nuovi interventi sul mercato, in particolare per centrocampo e difesa

UnGenoa scosso dalla prima apparizione in Serie A 2023/2024 si riversa sul mercato. L'obiettivo è rinforzare quei reparti che presentano delle lacune e dare qualcosa in più all'attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, i rossoblu hanno messo nel mirino il 26enne portoghese Miguel Crespo. Il calciatore del Fenerbahce è molto vicino alla firma e manca solo l'ufficialità del club. L'altro in dirittura d'arrivo è invece Pol Lirola, il quale conosce la Serie A e può dare una mano alla squadra di Alberto Gilardino. I contatti si sono aperti dopo la sconfitta contro la Fiorentina e proseguono giorno dopo giorno. Molto più distante invece Simon Kjaer, sul quale nelle ultime ore si è potuto registrare anche l'interesse della Sampdoria.